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Макрон рассказал об изменении отношения НАТО к России за 30 лет

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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За последние 30 лет ситуация в мире изменилась, и сегодня не все члены Североатлантического альянса (НАТО) видят в России врага. Об этом в среду, 4 декабря, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Лондоне.

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«Когда альянс был образован, ответ (на вопрос, кто враг. — Ред.) был простым: Россия, Советский Союз. Но за 30 лет ситуация изменилась. Все ли за столом считают Россию врагом? Я не думаю», — цитирует его «РИА Новости».

Французский лидер отметил, что по ряду вопросов — например, кибербезопасности и украинскому кризису, —Россия является «угрозой» для НАТО. Однако в то же время Россия — это географический «сосед» и партнер в некоторых аспектах, считает Макрон.

Ранее в этот день страны — члены НАТО по итогам саммита в Лондоне назвали «агрессивные действия» России, а также международный терроризм основными угрозами безопасности организации.

В Лондонской декларации, опубликованной по итогам саммита альянса, говорится, что НАТО продолжит реагировать на размещение Россией ракет средней и меньшей дальности, которое якобы разрушило Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также создало риски для евроатлантической безопасности.

30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает Россию главной угрозой для альянса. По его словам, Россия становится всё более напористой, модернизирует ядерное вооружение и якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В Москве отмечали, что альянсу необходимо иметь образ врага, чтобы оправдывать свое существование и наращивать военный контингент в Восточной Европе вблизи границ РФ.

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