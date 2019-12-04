НАТО признало космос сферой оперативной деятельности альянса

Главы государств — членов Североатлантического альянса (НАТО) утвердили решение признать космос сферой своей оперативной деятельности. Об этом говорится в декларации, опубликованной в среду, 4 декабря, на официальном сайте организации.

«Мы объявили космос сферой операционной деятельности альянса, признавая его важность для обеспечения нашей безопасности и преодоления вызовов в этой области и при этом соблюдая нормы международного права», — говорится в документе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления по итогам саммита в Лондоне, отметил, что альянс намерен использовать космос для обеспечения связи и наблюдения, а не для разрешения оружия, передает ТАСС.

Ранее 20 ноября Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе сообщил, что участниками было принято решение начать оперативную деятельность в космосе без выведения туда оружия. Накануне он заявил, что НАТО намерено признать космос сферой военной деятельности альянса.

В июне министры обороны стран — участниц НАТО в ходе встречи в Брюсселе утвердили военно-космическую концепцию альянса. Документ был направлен на мониторинг космического пространства, защиту коммуникаций и выявление запусков ракет.