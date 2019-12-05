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Пушков оценил отказ президента Польши назвать Россию врагом НАТО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия не является врагом НАТО, мало что означает, считает российский сенатор Алексей Пушков. Об этом в четверг, 5 декабря, он написал в своем Twitter.

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По словам Пушкова, Дуда решил «не входить в диссонанс с Трампом (президентом США, Дональдом. — Ред.) и Макроном ( французским лидером, Эммануэлем. — Ред.)». Однако слова, подчеркнул государственный деятель, — еще не политика.

Он также предположил, что Варшава не собирается отказываться от политики давления и санкций в отношении России.

«Врагом Россию не объявляют, но ведут себя как с врагом», — заключил Пушков.

4 декабря Дуда на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Лондоне заявил, что Россия не является врагом Североатлантического альянса.

Ранее в тот же день страны – члены НАТО по итогам саммита в Лондоне назвали «агрессивные действия» России, а также международный терроризм основными угрозами безопасности организации.

30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает Россию главной угрозой для альянса. По его словам, Россия становится всё более напористой, разрабатывает ядерное вооружение и якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Москве отмечали, что альянсу необходимо иметь образ врага, чтобы оправдывать свое существование и наращивать военный контингент в Восточной Европе вблизи границ РФ.

1 октября Дуда призвал остановить «имперскую политику» России и укреплять связи с США. При этом польский журналист Петр Панащук отметил, что Варшава превращается в «базу» Штатов для борьбы с Москвой.

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