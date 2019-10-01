Дуда призвал остановить «имперскую политику» России

«Имперскую политику» России нужно остановить, или Москва проявит агрессию, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Niezalezna.

По словам политика, Варшава активно принимает меры, и благодаря присутствию военных НАТО, в том числе американских, Польша больше не является сферой влияния России.

При этом переброска дополнительных сил США, по его мнению, обеспечит более четкую реализацию Пятой статьи Устава НАТО, предполагающую ответ всего альянса в случае нападения на одну страну-участницу.

«Один за всех, и все за одного. Это больше не сфера влияния России, потому что сегодня 4,4 тыс., а совсем скоро — уже 5,5 тыс. американских солдат будут на нашей земле. Продолжается строительство системы ПРО в Редзиково, сооружаются другие военные установки. Сильный восточный фланг НАТО и безопасная Польша — это факт», — заверил Дуда.

Польский президент добавил, что Варшава находится в прекрасных отношениях с Вашингтоном и продолжит их укреплять.

5 сентября стало известно, что экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга предложила создать новые военный блок из стран Прибалтики и Польши для противостояния России.