Захарова задалась вопросом о «состоянии здоровья» НАТО

Определение России в качестве одной из главных угроз для стран НАТО, прозвучавшее на саммите Североатлантического альянса в Лондоне, вызывает вопросы к «состоянию здоровья» организации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

Дипломат напомнила, что саммит, состоявшийся 3–4 декабря, был посвящен 70-летию альянса.

«Казалось бы, юбилейное мероприятие может стать хорошей возможностью критически взглянуть на содеянное, задуматься о соответствии целей и задач Североатлантического альянса современной геополитической ситуации и осмыслить отношения с основными партнерами, соседями, другими игроками, поразмышлять о перспективах. Но, как мы знаем, поразмышлять можно, когда есть чем», — сказала она.

По словам Захаровой, альянс вновь вывел на первый план «некую вымышленную российскую угрозу». Она также отметила, что в списке угроз безопасности НАТО, Россия опережает международный терроризм, незаконную миграцию и кибервызовы.

«Еще раз хочется сказать, что после этого вопросов о «состоянии здоровья» Североатлантического альянса появляется все больше», — заключила представитель внешнеполитического ведомства.

8 декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отношения страны с НАТО с каждым годом становятся только хуже. Он подчеркнул, что Москва хотела бы возобновить сотрудничество с альянсом в том качестве, каким оно было пять лет назад.

4 декабря страны – члены НАТО по итогам саммита в Лондоне назвали «агрессивные действия» России, а также международный терроризм основными угрозами безопасности организации.

В Лондонской декларации, опубликованной по итогам саммита альянса, говорится, что НАТО продолжит реагировать на размещение Россией ракет средней и меньшей дальности, которое якобы разрушило Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также создало риски для евроатлантической безопасности.

30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает Россию главной угрозой для альянса. По его словам, РФ становится всё более напористой, модернизирует ядерное вооружение и якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В Москве отмечали, что альянсу необходимо иметь образ врага, чтобы оправдывать свое существование и наращивать военный контингент в Восточной Европе вблизи границ РФ.