Прямой эфир

Шойгу констатировал упадок в отношениях России и НАТО

0
Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отношения страны с Североатлантическим альянсом (НАТО) с каждым годом становятся только хуже. Его интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» 8 декабря приводит «Вести.Ru».

Не НАТО мусорить: альянс переживает сильнейший раскол в своей истории
На пороге 70-летия организация всё меньше способна адекватно реагировать на новые угрозы

«Наши партнеры, ведомые, естественно, США, выходят из всё большего и большего количества соглашений, и пространство безопасности становится всё уже и уже, а те угрозы, которые существовали до этого, и нам казалось, что у нас есть варианты и возможности продвинуться по их минимизации еще дальше, — к сожалению, это всё не только остановлено, но и с каждым годом деградирует», — отметил Шойгу.

Министр подчеркнул, что Россия хотела бы возобновить сотрудничество с НАТО в том качестве, каким оно было пять лет назад.

4 декабря страны – члены НАТО по итогам саммита в Лондоне назвали «агрессивные действия» России и международный терроризм основными угрозами безопасности организации.

В Лондонской декларации, опубликованной по итогам саммита альянса, говорится, что НАТО продолжит реагировать на размещение Россией ракет средней и меньшей дальности, которое якобы разрушило Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также создало риски для евроатлантической безопасности.

30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает Россию главной угрозой для альянса. По его словам, Россия становится всё более напористой, модернизирует ядерное вооружение и якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В Москве отмечали, что альянсу необходимо иметь образ врага, чтобы оправдывать свое существование и наращивать военный контингент в Восточной Европе вблизи границ РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент Польши заявил об отсутствии врага НАТО в лице России
В Госдуме назвали пропагандой заявление НАТО об агрессивности России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019