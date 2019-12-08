Шойгу констатировал упадок в отношениях России и НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отношения страны с Североатлантическим альянсом (НАТО) с каждым годом становятся только хуже. Его интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» 8 декабря приводит «Вести.Ru».

«Наши партнеры, ведомые, естественно, США, выходят из всё большего и большего количества соглашений, и пространство безопасности становится всё уже и уже, а те угрозы, которые существовали до этого, и нам казалось, что у нас есть варианты и возможности продвинуться по их минимизации еще дальше, — к сожалению, это всё не только остановлено, но и с каждым годом деградирует», — отметил Шойгу.

Министр подчеркнул, что Россия хотела бы возобновить сотрудничество с НАТО в том качестве, каким оно было пять лет назад.

4 декабря страны – члены НАТО по итогам саммита в Лондоне назвали «агрессивные действия» России и международный терроризм основными угрозами безопасности организации.

В Лондонской декларации, опубликованной по итогам саммита альянса, говорится, что НАТО продолжит реагировать на размещение Россией ракет средней и меньшей дальности, которое якобы разрушило Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также создало риски для евроатлантической безопасности.

30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает Россию главной угрозой для альянса. По его словам, Россия становится всё более напористой, модернизирует ядерное вооружение и якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В Москве отмечали, что альянсу необходимо иметь образ врага, чтобы оправдывать свое существование и наращивать военный контингент в Восточной Европе вблизи границ РФ.