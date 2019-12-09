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Столтенберг отказался называть Россию врагом НАТО

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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В НАТО не считают Россию своим врагом, но в то же время не относят к числу друзей. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.

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На вопрос журналиста, является ли РФ до сих пор недругом стран-участниц организации, Столтенберг ответил, что НАТО «не делит мир на противников и друзей».

«Мы не составляем списки противников. Мы не считаем Россию нашим врагом», — сказал генсек.

Генсек НАТО обвинил Москву в применении военной силы против Украины, а также заявил о нестабильной обстановке в мире из-за возможных террористических угроз и растущей мощи Китая — Столтенберг уличил Пекин в попытке изменить баланс сил.

«В такие неопределенные времена нам нужны сильные международные институты, такие как НАТО», — заключил Столтенберг.

Тогда журналист еще раз спросил генсека НАТО, является ли Россия врагом альянса, однако Столтенберг подтвердил отрицательный ответ.

Ранее в ноябре Столтенберг то заявлял об отсутствии агрессии со стороны России, то называл РФ главной угрозой для НАТО. По его мнению, Москва является «стратегическим вызовом» альянсу. Россию генсек обвиняет в напористости, модернизации ядерного вооружения и якобы нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Президент РФ Владимир Путин называл стереотипы мышления НАТО устаревшими, отмечая, что альянс создавался для противодействия СССР. Несмотря на распад Советского Союза, организация продолжает существовать и приближаться к российским границам. Москва, в свою очередь, неоднократно выражала готовность к сотрудничеству.

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