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В Латвии оценили последствия плохих отношений с Россией

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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Рига несет убытки и теряет транзит российских грузов из-за риторики властей в адрес Москвы, заявил экс-министр сообщения Латвии Анрийс Матисс.

В интервью Baltnews.lv политик указал, что страна может потерять транзит как целый сектор экономики.

По его словам, возврат российских грузов возможен, однако в ближайшее время прогнозируется только ухудшение ситуации.

«Как мы закрыли банковский сектор, так мы закроем транзит. Может быть, мы можем делать что-то другое, но я не вижу, чтобы правительство что-то предлагало. Вместо этого мы отключаем целые города — как Вентспилс. Я считаю, это очень неправильно», — сказал Матисс.

Он напомнил, что Москва может найти альтернативные пути поставок — через Белоруссию, а вот Риге заменить грузы из РФ нечем, так как страна не имеет границы ни с Казахстаном или Узбекистаном, ни с Китаем.

Латвийские политики и предприниматели ранее не раз обращали внимание на негативные последствия ухудшения отношений с РФ.

Так, председатель правления рыбоперерабатывающего завода Brīvais vilnis Арнольд Бабрис указывал, что из-за российского эмбарго производители рыбной продукции в Латвии буквально задушили друг друга и реализуют продукцию по ценам ниже себестоимости.

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