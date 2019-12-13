В Латвии оценили последствия плохих отношений с Россией

Рига несет убытки и теряет транзит российских грузов из-за риторики властей в адрес Москвы, заявил экс-министр сообщения Латвии Анрийс Матисс.

В интервью Baltnews.lv политик указал, что страна может потерять транзит как целый сектор экономики.

По его словам, возврат российских грузов возможен, однако в ближайшее время прогнозируется только ухудшение ситуации.

«Как мы закрыли банковский сектор, так мы закроем транзит. Может быть, мы можем делать что-то другое, но я не вижу, чтобы правительство что-то предлагало. Вместо этого мы отключаем целые города — как Вентспилс. Я считаю, это очень неправильно», — сказал Матисс.

Он напомнил, что Москва может найти альтернативные пути поставок — через Белоруссию, а вот Риге заменить грузы из РФ нечем, так как страна не имеет границы ни с Казахстаном или Узбекистаном, ни с Китаем.

Латвийские политики и предприниматели ранее не раз обращали внимание на негативные последствия ухудшения отношений с РФ.

Так, председатель правления рыбоперерабатывающего завода Brīvais vilnis Арнольд Бабрис указывал, что из-за российского эмбарго производители рыбной продукции в Латвии буквально задушили друг друга и реализуют продукцию по ценам ниже себестоимости.