Производители шпрот в Латвии «задушили» друг друга из-за эмбарго России

После запрета России на ввоз прибалтийских шпрот производители рыбной продукции в Латвии настолько агрессивно борются за рынок, что буквально задушили друг друга. Об этом рассказал председатель правления рыбоперерабатывающего завода Brīvais vilnis Арнаольд Бабрис.

По его словам, продукцию реализуют даже по ценам ниже себестоимости.

«Эта демпинговая цена, когда утопающий цепляется за соломинку и предлагает свою продукцию ниже себестоимости, сказывается, то есть идет настолько агрессивная борьба, что мы (рыбоперерабатывающие предприятия. — Ред.) друг друга душим», — сказал Бабрис в эфире НТВ.

Он подчеркнул, что понижение цен сказалось и на качестве рыбной продукции, а это, в свою очередь, привело к потере многих зарубежных партнеров.

Бабрис отметил, что только на его заводе производство за несколько лет упало в три раза.

2 мая сообщалось, что убытки Brīvais Vilnis в прошлом году составили €1,122 млн.

Россельхознадзор в 2015 году запретил ввоз в Россию шпрот из Латвии и Эстонии после обнаружения нарушений и претензий к качеству.

В декабре 2017 ведомство сняло запрет на поставки только с двух предприятий Латвии и Эстонии.



