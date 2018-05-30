Латвия проверяет влияние денег РФ на европейскую политику

Латвийские власти начали расследование о возможном использовании банков страны российскими фондами с целью последующего вмешательства в европейскую политику.

Об этом сообщает в среду, 30 мая, агентство Reuters, ссылаясь на заявление министра финансов и главу МИД Латвии.

Глава МИД балтийского государства Эдгар Ринкевичс рассказал, что расследование проводят латвийские правоохранительные органы, речь идет о возможном вмешательстве Москвы в европейские выборы.

Для политических манипуляций могли быть использованы средства, которые в латвийских банках хранят россияне и граждане бывших республик СССР, добавил он.

Начало расследования подтвердила и глава минфина Дана Рейзниеце-Озола. Она заявила, что проверка начата после получения Латвией «достоверной» информации от «стратегических партнеров», отмечает НСН.

Неназванные источники агентства отмечают, что деньги, проходившие через Латвию, могли использоваться для финансирования переворота в Черногории.

В марте в интервью «Известиям» лидер объединяющего главные оппозиционные силы страны Демократического фронта Милан Кнежевич заявил, что Россию вновь могут обвинить в очередном «вмешательстве» в ход президентских выборов, на этот раз в Черногории.