Россию исключили из черногорского госпереворота

Россия больше не фигурирует в деле о черногорском перевороте 2016 года. В ходе судебного разбирательства перестали упоминаться и российские государственные деятели, в частности глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Об этом «Известиям» рассказал один из главных обвиняемых — лидер черногорской оппозиции Милан Кнежевич. По его мнению, прокурор осознал, что в привязке к Москве это инсценированное дело до конца не довести.

В Черногории продолжается начатый 29 июля 2017 года судебный процесс над якобы организаторами антиконституционных действий в канун парламентских выборов 16 октября 2016 года. Обвинения, выдвинутые специальным прокурором Миливоем Катничем, касаются подготовки госпереворота и покушения на бывшего премьер-министра Мило Джукановича. В деле фигурируют 13 человек: три черногорца, восемь сербов, а также двое граждан России (Эдуард Шишмаков и Владимир Попов).

С недавнего времени на судебных заседаниях (проходят как минимум три раза в неделю) перестали звучать обвинения в адрес российских чиновников. Не фигурирует в деле больше и сама Россия, которая ранее считалась главным инициатором госпереворота, дававшим, как утверждала сторона обвинения, «указания сверху».

— Прокуратура и свидетель с начала декабря 2017 года перестали упоминать имя главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и российские государственные органы. Сейчас обвинения звучат лишь в адрес двух «российских националистов», которых ранее вообще называли спецагентами, — рассказал «Известиям» лидер «Демократического фронта», объединяющего главные оппозиционные силы страны, Милан Кнежевич. — Это кардинальное изменение ситуации. По всей видимости, прокурор осознал, что в привязке к России это инсценированное дело до конца не довести.

Политик добавил, что главная цель Подгорицы — завершить процесс до начала президентских выборов в стране. Они намечены на март 2018 года. Оппозиция планирует выдвинуть единого кандидата в президенты и не допустить победы Демократической партии социалистов Черногории. Ее председатель Мило Джуканович фактически руководит государством с начала 1990-х годов.

— Суд должен успеть вынести приговор до выборов, чтобы полностью дискредитировать оппозицию в глазах черногорцев. Если продолжать выискивать российский след, процесс может затянуться. Тем более что прокуратура до сих пор не представила никаких весомых доказательств, — пояснил «Известиям» Милан Кнежевич.

Российская сторона неоднократно опровергала причастность к каким бы то ни было попыткам организации противоправных действий на территории балканской страны. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил ранее, что судебный процесс носит явно выраженный характер «политического заказа», цель которого — дискредитировать оппозиционные силы страны, подорвать доверие черногорцев к России.

— Организаторы процесса понимают, что вынесение окончательного приговора, в котором будут фигурировать российские госструктуры, неминуемо приведет к экономическим потерям для Подгорицы. Черногория рискует оказаться без российских инвестиций, энергетических проектов и туристов, — сказал «Известиям» старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров. — Этот факт играет важную роль в условиях, когда рассчитывать на финансовую поддержку со стороны США и Евросоюза не приходится. Вашингтон сейчас не намерен помогать даже своим традиционным европейским союзникам, не говоря уже о Черногории.

Доказательная база обвинения по сути основана на показаниях одного человека — специального свидетеля Саши Синджелича, сербского гражданина, который разыскивается Хорватией за убийство, совершенное в 2002 году.

В ноябре 2017 года «Известия» сообщили о том, что в обвинительных актах на суде появилось имя Рамзана Кадырова. Глава Чеченской Республики, по версии прокуроров, якобы агитировал лидеров мусульманской общины в Черногории на сотрудничество с «Демократическим фронтом» с целью смены действующей власти. Представители чеченского лидера опровергли подобные обвинения.