Россия пыталась дестабилизировать ситуацию на Балканах и организовать государственный переворот в Черногории. С таким заявлением на заседании Адриатической Хартии выступил вице-президент США Майк Пенс.

По словам американского политика, Россия «пытается силой» определить новые международные границы. В частности, Москва хотела дестабилизировать регион и «разделить вас между собой, с Западом и остатком Европы».

Пенс заявил, что «московские агенты» якобы пытались помешать выборам в Черногории и даже убить премьер-министра, лишь бы не допустить вступление страны в НАТО.

Заявление вице-премьера США было встречено аплодисментами, отмечает РИА «Новости».

Запад неоднократно обвинял Россию в подготовке государственного переворота в Черногории. При этом какие-либо доказательства так и не были представлены. Москва отвергала эти обвинения, называя их голословными.