В мемориале Аушвиц заявили о важности совместных проектов с Россией

Заместитель директора Государственного музея Аушвиц-Биркенау в Польше Анджей Кацожик 27 января заявил в интервью «РИА Новости» о важности российско-польских совместных проектов.

«Я отвечаю за сферу образования в мемориале Аушвиц, и поэтому я очень рад нашим совместным проектам при участии польских и российских учителей. Это сотрудничество между организациями, которые отвечают за сохранение памяти (о войне) и образование, очень важно», — сказал он.

Кацожик добавил, что в России есть большой интерес к истории Второй мировой войны. Эта тема активно обсуждается «в разговорах обычных людей», что, по его мнению, является необходимым.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая на мемориальном вечере «Хранитель памяти» в Москве в преддверии Международного дня памяти жертв холокоста, назвал безнравственными попытки замолчать преступления нацистов.

27 января — Международный день памяти жертв холокоста. В нацистском концлагере «Аушвиц-Биркау» в польском Освенциме в 1941–1945 годах погибли около 1,4 млн человек. 27 января 1945 года лагерь был освобожден войсками Красной армии.