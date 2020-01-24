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В Польше заявили о своем поражении на форуме в Израиле

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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Польша и ее позиция по Второй мировой войне проиграли на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле, пишет польское издание Rzeczpospolita.

«Это был для нас неудачный день для Польши», — говорится в статье.

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Автор материала отмечает, что взгляд Варшавы на события Второй мировой проиграл. Но хуже всего, по его мнению, то, что президент РФ Владимир Путин выступил на форуме и не только указал на роль СССР и Красной армии в победе над фашизмом, но и был радушно принят мировыми лидерами.

Журналиста обеспокоило то, что предложение российского лидера провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН (США, РФ, Китай, Франция, Великобритания) было тут же поддержано президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Rzeczpospolita заверяет, что президента Польши Анджея Дуду не стоит винить в отказе от поездки в Иерусалим, но все-таки «ужасная ситуация», в которой оказалась Польша, является следствием ошибок политики Варшавы.

«Конечно, мы можем успокоить себя тем, что о страданиях поляков упомянул вице-президент США Майк Пенс, но это скорее утешительный приз. Поэтому правителям Польши следует подумать над причинами такого положения дел и, вместо того чтобы открывать новые конфликтные поля, попытаться смягчить некоторые из споров», — отмечается в материале.

23 января Владимир Путин выступил на форуме с речью и назвал геноцид евреев глубокой раной и трагедией. Он отметил, что Россия скорбит обо всех жертвах нацизма, среди которых было большое число граждан Советского Союза.

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Дуда побоялся ехать в Израиль на форум памяти холокоста.

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