Путин назвал недопустимыми попытки замолчать правду о холокосте

Попытки замолчать преступления нацистов во время холокоста недопустимы и безнравственны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время выступления на мемориальном вечере «Хранитель памяти» в Москве в преддверии Международного дня памяти жертв холокоста в воскресенье, 26 января.

«Холокост — одна из самых трагических, мрачных страниц мировой истории. Преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности, им нет ни прощения, ни забвения», — говорится в телеграмме российского лидера на сайте Кремля.

Путин отметил важность хранения и передачи новым поколениям «правды о самой кровопролитной войне XX столетия»: о миллионах людей, которые погибли в газовых камерах, о концлагерях, гетто и о том, что их спасла Красная армия, разгромившая нацизм и спасшая не только еврейский, но и другие народы планеты.

Ранее 23 января Владимир Путин назвал холокост глубокой раной и трагедией, память о которой необходимо хранить всегда. По его словам, Россия скорбит о всех жертвах нацизма. Президент подчеркнул, что все страны несут ответственность за то, чтобы не повторить трагедии Второй мировой войны.