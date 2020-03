Boeing представил проект нового вертолета для армии США

Американская компания Boeing представила внешний вид нового легкового разведывательно-ударного вертолета FARA (Future Attack Reconaissance Aircraft), предназначенного для армии США. Об этом говорится в сообщении Boeing, опубликованном во вторник, 3 марта.

Отмечается, что разработчики внимательно изучили при разработке пожелания военнослужащих. FARA оснащен одним двигателем, основным винтом из шести лопастей и еще двумя винтами в хвосте, кабиной экипажа с тандемной компоновкой, модульной панелью управления.

Среди вооружений предполагается оснастить вертолет четырьмя управляемыми ракетами «воздух-поверхность» и 20-мм автоматической пушкой. Все вооружение будет убрано на специальные подвесы, которые будут убираться в фюзеляж машины.

#BoeingFARA is here! Designed for the @USArmy, see what our future attack reconnaissance aircraft looks like. pic.twitter.com/m0WpnGZixw