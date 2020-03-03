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Boeing представил проект нового вертолета для армии США

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Фото: REUTERS/Paulo Whitaker
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Американская компания Boeing представила внешний вид нового легкового разведывательно-ударного вертолета FARA (Future Attack Reconaissance Aircraft), предназначенного для армии США. Об этом говорится в сообщении Boeing, опубликованном во вторник, 3 марта.

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Отмечается, что разработчики внимательно изучили при разработке пожелания военнослужащих. FARA оснащен одним двигателем, основным винтом из шести лопастей и еще двумя винтами в хвосте, кабиной экипажа с тандемной компоновкой, модульной панелью управления.

Среди вооружений предполагается оснастить вертолет четырьмя управляемыми ракетами «воздух-поверхность» и 20-мм автоматической пушкой. Все вооружение будет убрано на специальные подвесы, которые будут убираться в фюзеляж машины.

«Мы предлагаем больше, чем вертолет — мы предлагаем доступную и полностью интегрированную систему для армии, миссии и будущего. Мы объединили инновации, изобретательность и проверенный опыт вертолетной техники с обширными испытаниями и расширенным анализом, чтобы предложить очень убедительное решение», — рассказал вице-президент входящей в состав Boeing компании Phantom Works Марк Черри.

Ожидается, что FARA заменит нишу легкой авиации, которую ранее занимал вертолет Bell OH-58D Kiowa Warrior. Он состоял на вооружении в американской армии с 1967 года. Последний свой полет Kiowa Warrior совершил в сентябре 2017 года.

Ранее, 11 февраля, стало известно, что ВВС США приостановили программу разработки гиперзвукового обычного ударного оружия (Hypersonic Conventional Strike Weapon — HCSW). Проект планировалось представить для дальнейшего оснащения им стратегических бомбардировщиков B-52.

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