Прямой эфир

Boeing признал некорректность испытания Starliner до первого полета

0
Фото: Global Look Press/NASA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Boeing сообщила, что не корректно провела испытания систем корабля Starliner в декабре 2019 года перед первым испытательным полетом. Об этом со ссылкой на заявление руководителя программы Boeing Starliner Джона Малхолланда сообщило издание The Washington Post.

Последний дюйм: сможет ли SpaceX возить астронавтов на МКС
Все зависит от испытаний системы спасения корабля

По его словам, компания сократила ключевое тестирование программного обеспечения и не смогла должным образом провести проверку на соответствие критически важной системы ключевого оборудования. Он отметил, что вместо этого для проведения тестирования была использована компьютерная система с дефектами.

При этом Малхолланд обратил внимание, что Boeing намерена модернизировать методы проверки своих систем перед вводом в эксплуатацию и начнет проводить полный анализ кода программного обеспечения.

Представитель компании также подчеркнул, что проблемы в испытаниях систем не связаны с финансовыми затратами. «Цена никогда не была ключевым фактором в каком бы то ни было решении о том, как нам нужно испытывать наши системы», — цитирует его «РИА Новости».

Starliner впервые выполнил старт к МКС в беспилотном режиме 20 декабря. Запуск был произведен с комплекса Space Launch Complex 41 ВВС США на мысе Канаверал во Флориде при помощи ракеты-носителя Atlas V. Но после запуска произошел сбой оборудования, из-за чего космический аппарат не вышел на заданную орбиту.

Директор NASA Джим Брайденстайн подтвердил, что нештатная ситуация на Starliner была вызвана сбоем в системе подсчета полетного времени. Из-за этого корабль израсходовал больше топлива, чем предполагалось.

21 февраля глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, что один из агрегатов для системы посадки американского корабля Starliner производится в Воронеже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Boeing назвал закупаемую в России деталь для корабля Starliner
Источники опровергли угрозу аварии при выводе на орбиту «Меридиана-М»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020