Матвиенко оценила влияние предложенных Путиным мер на последствия коронавируса

Меры по поддержке населения и экономики, предложенные президентом России Владимиром Путиным 25 марта, смягчат последствия ситуации с коронавирусом. Об этом в среду заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Те меры, которые предложены, мне кажется, очень своевременны и ожидаемы. Это точно смягчит последствия коронавируса для большинства наших граждан», — приводит ее слова «Интерфакс».

Она назвала эти меры серьезными и системными, направленными на сохранение жизни и здоровья людей, в том числе и «самых уязвимых слоев населения» — пенсионеров, семей с детьми. Также меры позволят сохранить благосостояние многих категорий граждан.

Ранее в среду Путин выступил с обращением к россиянам, в котором предложил ряд мер поддержки как для отдельных категорий граждан, так и для крупных сфер бизнеса.

Так, для помощи населению страны на фоне распространения коронавирусной инфекции Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским кредитам и ипотеке без штрафных санкций, а также сообщил, что все социальные пособия и льготы будут в течение полугода продлеваться автоматически.

Также он предложил поддержать выплатами по 5 тыс. рублей семьи, в которых дети не ходят в детский сад или ясли, и те, где родители находятся на больничном или в декрете.

С целью поддержки малого и среднего бизнеса российский президент предложил предоставить компаниям отсрочку по налогам, кроме НДС и страховым взносам, и ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве предприятий.

В этом же обращении президент заявил, что следующая неделя станет для россиян нерабочей с сохранением заработной платы, а также сообщил, что принял решение перенести голосование по внесению поправок в Конституцию на другую дату. Изначально планировалось, что оно пройдет 22 апреля.

Вспышка заболевания COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. В России, по данным на 25 марта, число заразившихся выросло до 658, умерли два человека.

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