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Выпускающие продукцию против коронавируса компании будут работать на следующей неделе

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Компании, занимающиеся выпуском продукции против коронавируса, продолжат свою работу на следующей неделе. Об этом 25 марта заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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«Предприятия промышленности будут выполнять решение президента РФ — следующая неделя для них будет нерабочей. Это не относится к производствам, задействованным в изготовлении продукции, необходимой для противодействия коронавирусной инфекции», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в среду, президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. В документе отмечается, что данные меры не распространяются на работников организаций, ведущих беспрерывную деятельность, медицинских и аптечных организаций, а также предприятий, которые обеспечивают население продуктами и товарами первой необходимости.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

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По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались 18,9 тыс. человек, вылечились более 109 тыс. пациентов. По состоянию на 25 марта, в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. 29 человек вылечились.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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