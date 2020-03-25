Путин подписал указ о переносе дня голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе дня голосования по внесению поправок в Конституцию на другую дату. Об этом, в среду 25 марта, сообщает сайт Кремля.

Согласно тексту документа голосование было перенесено «во избежание возникновения рисков для здоровья граждан Российской Федерации в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой». Новая дата голосования будет назначена указом президента страны. Изначально планировалось, что оно пройдет 22 апреля.

Также российский лидер утвердил нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Соответствующий указ также появился на сайте Кремля.

В документе отмечается, что данные меры не распространяются на работников организаций, ведущих беспрерывную деятельность, медицинских и аптечных организаций, а также предприятий, которые обеспечивают население продуктам и товарами первой необходимости.

На оплачиваемую выходную неделю также не уйдут «организаций, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения», а также предприятия, которые осуществляют срочные ремонтные и погрузочные работы.

Органам государственной власти и СМИ поручено определить количество работников, которые будут трудиться в соответствующий период.

Ранее в среду президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны в связи с ситуацией с распространением коронавируса. В ходе выступления российский лидер заявил, что следующая неделя станет для россиян нерабочей с сохранением заработной платы, а также сообщил, что принял решение перенести голосование по внесению поправок в Конституцию на другую дату.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались 18,9 тыс. человек, вылечились более 109 тыс. пациентов. По состоянию на 25 марта, в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. 29 человек вылечились.