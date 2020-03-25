Перечень поручений Путина по поддержке граждан и бизнеса на фоне коронавируса

Президент России Владимир Путин в среду, 25 марта, выступил с обращением к гражданам страны в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

Российский лидер предложил ряд мер поддержки, как для отдельных категорий граждан, так и для крупных сфер бизнеса. Также Путин анонсировал несколько серьезных общественных изменений, которые наступят уже в ближайшее время.

Так, для помощи населению страны на фоне распространения коронавирусной инфекции Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским кредитам и ипотеке без штрафных санкций, а также сообщил, что все социальные пособия и льготы будут в течение полугода продлеваться автоматически.

Поддержать семьи, в которых дети не посещают детский сад или ясли, а также родителей, находящихся на больничном или в декретном отпуске, российский лидер предложил выплатами по 5 тыс. рублей. Госсубсидии буду начисляться с апреля в течение трех месяцев, но только тем семьям, которые имеют право на маткапитал.

Россияне, находящиеся на больничном, по предложению Путина, должны получать выплаты по листку нетрудоспособности в размере не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ — 12 130 рублей) в месяц. Президент отметил, что подобная норма будет действовать до конца 2020 года.

Также Путин предложил обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей. При этом глава государства подчеркнул, что налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с него.

С целью поддержки малого и среднего бизнеса российский президент предложил предоставить компаниям отсрочку по налогам, кроме НДС и страховым взносам и ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве предприятий. Центробанк в ближайшее время, согласно поручению Путина, должен предусмотреть механизм пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей в соответствующих отраслях, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса.

Российский лидер также поручил правительству скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения со странами, куда выводятся доходы россиян. По его словам, Москва в одностороннем порядке выйдет из таких договоров с теми государствами, кто не пойдет на повышение налогов на дивиденды.

В этом же обращении президент заявил, что следующая неделя станет для россиян нерабочей с сохранением заработной платы, а также сообщил, что принял решение перенести голосование по внесению поправок в Конституцию на другую дату. Изначально планировалось, что оно пройдет 22 апреля.

Вспышка заболевания COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. В России, по данным на 25 марта, число заразившихся выросло до 658.