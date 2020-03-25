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Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.

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Российский лидер призвал не допустить всплеска безработицы в стране и отметил, что подобным компаниям нужно помочь сохранить сотрудников. Путин предложил предоставить им отсрочку по налогам, кроме НДС и страховым взносам.

Также президент поручил снизить ставку страховых взносов с 30 до 15% для зарплат работников предприятий среднего и малого бизнеса, которые больше МРОТ.

Ранее в ходе своего обращения к гражданам страны российский лидер призвал ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса.

С обращением к гражданам Путин выступил в среду, 25 марта. Как объяснял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, необходимость выступления возникла после прошедших накануне многочасовых совещаний.

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