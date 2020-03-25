Гуцериев заявил о готовности отдать отели в Москве для больных коронавирусом

Основатель и совладелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев готов отдать свои отели в Москве для больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Он предложил переоборудовать их во временные госпитали. Об этом в среду, 25 марта, пишет издание «Подъем» со ссылкой на документ пресс-службы, который подписал предприниматель.

«В случае необходимости город может использовать все имеющиеся у нас ресурсы, в том числе все гостиницы, под размещение временных госпиталей или другие нужды правительства на приемлемых для Вас условиях», — говорится в тексте.

В группу «Сафмар» входят Hilton Ленинградская (находится на Каланчевской улице) и несколько гостиниц Marriott, уточняет телеканал «360».

Промышленно-финансовая группа «Сафмар» — российский многоотраслевой конгломерат, объединяющий компании, занимающиеся добычей и переработкой нефти, угольной и калийной промышленностью. Также в него входят финансовые активы, строительные и девелоперские холдинги, а также радиостанции и телеканалы.

По информации Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 435 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 19 тыс. пациентов умерли, вылечились более 111 тыс.

По последним данным, в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. 29 человек вылечились. Случаев летального исхода нет.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

Ранее в среду президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы, сообщает RT. Глава государства призвал жителей страны «побыть дома» в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

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