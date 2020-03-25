«Известия» начнут защищать трудовые права граждан России

Ситуация с распространением коронавируса и рухнувшими ценами на нефть уже привела к тому, что даже директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева официально анонсировала мировую рецессию в 2020 году. Свои прогнозы в буквально еженедельном формате ухудшает и Институт международных финансов (IIF), а по данным Fitch, рост экономики в России замедлится в два раза.

Для обычных граждан России эта безрадостная картина означает только одно — если ситуация не изменится радикальным образом в ближайшее время, в стране начнется (а собственно говоря, он уже запущен) процесс массового увольнения работников с предприятий. Позиция президента России Владимира Путина по этому вопросу неизменна — в России необходимо обеспечить стабильность рынка труда.

«Известия», в свою очередь, запускают специальный проект о защите трудовых прав россиян — в ближайшее время мы начнем выкладывать по адресу protection.iz.ru материалы с рекомендациями профильных специалистов, которые расскажут, как наиболее эффективно защищать свои права. Но главное — редакция «Известий» готова принять посильное участие в судьбе каждого, кого несправедливо, а главное, незаконно лишили работы.

Для этих целей мы завели специальный почтовый ящик protection@iz.ru, куда каждый из вас может написать свою историю увольнения, а мы постараемся защитить ваши трудовые права, сделав эту историю максимально публичной.