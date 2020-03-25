Власти Чехии запретили собираться в общественных местах более двух человек

В Чехии введен запрет собираться в общественных местах в группы свыше двух человек на фоне распространения коронавируса. Об этом в среду, 25 марта, заявил министр здравоохранения страны Адам Войтех.

«Правительство с целью пресечения распространения в республике коронавируса усилило меры эпидемиологической безопасности, запретив собираться в общественных местах группам свыше двух человек. Это необходимое ограничение, направленное на сохранение здоровья граждан», ― цитирует его ТАСС.

Чешский министр отметил, что запрет будет действовать минимум до 1 апреля, не будет распространяться на близких родственников, а также на участников похорон и пассажиров общественного транспорта.

Также Войтех призвал граждан Чехии не покидать свои дома, кроме как для поездки на работу и похода в магазин или аптеку.

16 марта премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ввел в стране общенациональный карантин для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Теперь жители страны смогут выходить из дома только для поездок на работу, посещения аптек и медучреждений, а также чтобы купить продукты или ухаживать за родственниками.

В настоящее время, согласно данным Worldometer, в Чехии зафиксировано 1497 случаев заражения коронавирусом, при этом пять человек скончались и 10 ― выздоровели.

Вспышка COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 445 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 19 тыс. пациентов умерли, вылечились более 112 тыс.