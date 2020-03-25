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Ученые рассказали о влиянии болезней сердца на переносимость COVID-19

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Фото: Global Look Press/Chen Yehua/Keystone Press Agency
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Наличие серьезных проблем с сердцем и сосудами более чем в четыре раза увеличивает риск гибели пациентов от коронавирусной инфекции. Результаты исследования китайских ученых опубликованы в журнале JAMA Cardiology в среду, 25 марта.

Ученые сообщили, что проблемы с сердцем и сосудами были характерны для каждого пятого инфицированного COVID-19 в китайском городе Ухань. Кроме того, они гораздо тяжелее переносили заболевание.

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В связи с этим сотрудники Уханьского университета решили проследить за тем, как часто умирали люди с болезнями сердца и сосудов, а также их сверстники, у которых не было хронических проблем со здоровьем.

Были проанализированы истории болезней более 400 жителей Уханя, которые попали в одну из городских клиник в период с 20 января по 10 февраля. Все пациенты получали одинаковое лечение и уход, что позволило определить влияние сердечно-сосудистых заболеваний на развитие коронавируса.

Выяснилось, что у людей, имеющих проблемы с сердцем и сосудами, инфекция развивалась по более опасным сценариям, чем у других пациентов. Так, у них раньше проявлялись симптомы болезни, и они в 10 раз чаще становились жертвами самых экстремальных форм пневмонии, в то время как проблемы подобного рода поражали около 5% других заболевших.

В результате ученые констатировали, что имеющие хронические проблемы с сердцем и сосудами пациенты умирали от коронавируса примерно в 4,5 раза чаще, чем другие инфицированные.

Ученые пока не могут объяснить причину данного феномена, однако выдвинули предположение, что вирус может взаимодействовать с мышечными клетками сердца через рецепторы, с помощью которых SARS-CoV-2 проникает в заражаемые клетки.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах.

По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 445 тыс. случаев заболевания, скончались 19,7 тыс. человек, вылечились более 112 тыс. пациентов.

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