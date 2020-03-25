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В Азербайджане следующая неделя объявлена нерабочей

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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В Азербайджане следующая неделя объявлена нерабочей из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Решение было принято кабинетом министров республики, сообщило агентство APA в среду, 25 марта.

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Граждане, которые трудятся пять дней в неделю, не будут работать с 29 марта по 3 апреля, по шесть дней – с 30 марта по 4 апреля.

Решение не распространяется на государственные учреждения жизнеобеспечения, а также на банки, супермаркеты, продовольственные магазины, фармацевтические компании и аптеки, предприятия пищевой промышленности. Кроме того, оно не затронет руководителей государственных органов и структур, список которых приведен в приложении к данному решению.

Ранее в среду президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам также объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. При этом все структуры жизнеобеспечения — транспорт, органы власти, медицина — продолжат работу.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

По информации Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 435 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 19 тыс. пациентов умерли, вылечились более 111 тыс.

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