В Азербайджане объявлен специальный карантин из-за коронавируса

Правительство Азербайджана объявило о введении на территории страны с 24 марта по 20 апреля специального карантинного режима. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили в оперативном штабе при кабинете министров республики.

«Учитывая опыт различных стран в борьбе с пандемией коронавируса, с целью предотвращения широкого распространения в стране коронавирусной инфекции и ее возможных последствий с 00:00 24 марта (23:00 мск 23 марта ― Ред.) по 00:00 20 апреля (23:00 мск 19 апреля ― Ред.) в Азербайджане объявляется специальный карантинный режим», ― цитирует сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 20-х чисел марта будет приостановлено движение поездов между Россией и Азербайджаном. Были отменены поездки, связывающие с Баку Москву, Новороссийск, Махачкалу, Минеральные Воды и Астрахань.

С 19 по 29 марта власти Азербайджана ограничили перемещение внутри страны из-за распространения этой инфекции.

12 марта в Азербайджане зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса. Погибла гражданка страны, которая недавно побывала в Иране.

В настоящее время в Азербайджане зафиксировано 72 случая заражения коронавирусом, при этом один человек скончался, а еще 10 ― выздоровели.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболело более 360 тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умерли 15 491 человек.