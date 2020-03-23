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Гран-при «Формулы-1» отложили в Азербайджане из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» отложен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в понедельник, 23 марта, организаторы Гран-при Азербайджана.

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Гонки перенесены на неопределенный срок, пишет ТАСС. Этап первенства был запланирован на 5–7 июня, заезды по улицам Баку должны были проводиться в пятый раз.

Ранее, в понедельник, глава оргкомитета Олимпиады-2020 Ёсиро Мори заявил, что Олимпийские игры, которые в 2020 году должен принять Токио, будут проведены, возможность их отмены не рассматривается.

Накануне от участия в Олимпиаде отказалась Канада и призвала перенести проведение Игр на следующий год. Аналогичное решение приняла и Австралия, отметив, что спортсмены тренируются по всему миру и собрать их в команду возможности нет.

В начале месяца аналитики подсчитали убытки Японии в случае отмены Игр. Они могут составить порядка $74 млрд.

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