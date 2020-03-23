Зеленский дал совет украинцам на время карантина

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал в понедельник, 23 марта, гражданам страны в период карантина заниматься физкультурой дома.

«Традиционный совет, чем занять себя на карантине. Не за горами лето, а значит, самое время вспомнить о физической форме. В интернете вы очень легко найдете множество видеокурсов для тренировок дома. По словам медиков, особенно сегодня физкультура нужна всем ― но без фанатизма и без погони за рекордами», ― написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день сообщалось, что в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях из-за угрозы распространения коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации.

До этого был объявлен режим ЧС в Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской и ряде других областей. Ресторанам, кафе, торговым центрам и кинотеатрам запрещено работать, гражданам не разрешается собираться в группы больше 50 человек. Верховная рада отменила проведение пленарных заседаний на время карантина.

С 11 марта до 3 апреля на Украине действует карантин из-за коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет на проведение массовых собраний более 200 человек, спортивных и культурных мероприятий, которые могут проходить без зрителей. Также прекращено авиасообщение с некоторыми странами.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболело более 360 тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умер 15 491 человек.