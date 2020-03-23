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Власти Украины запретили гражданам покидать страну с целью туризма

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Граждане Украины с 24 марта не смогут выезжать за пределы страны с целью туризма. Об этом в понедельник, 23 марта, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Согласно решению правительства, завтра, 24 марта, с 12:00 (13:00 мск. ― Ред.) гражданам запрещено покидать Украину с туристической целью», ― написал он в своем Telegram-канале.

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Также украинский премьер-министр добавил, что в стране все аэропорты, кроме Борисполя, который находится под Киевом, прекратят свою работу.

Ранее в этот день сообщалось, что в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях из-за угрозы распространения коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации.

До этого был объявлен режим ЧС в Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской и ряде других областей. Ресторанам, кафе, торговым центрам и кинотеатрам запрещено работать, гражданам не разрешается собираться в группы больше 50 человек. Верховная рада отменила проведение пленарных заседаний на время карантина.

С 11 марта до 3 апреля на Украине действует карантин из-за коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет на проведение массовых собраний более 200 человек, спортивных и культурных мероприятий, которые могут проходить без зрителей. Также прекращено авиасообщение с некоторыми странами.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии.

По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболело более 358 тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умерли 15 427 человек.

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