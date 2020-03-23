Киев ужесточил карантин из-за коронавируса

Власти Киева ужесточили карантин в городе из-за распространения коронавируса, ограничив количество посетителей магазинов и аптек. Об этом 23 марта заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«В магазинах и аптеках мы вводим дополнительные правила, ограничения по количеству посетителей. В помещениях должен находиться один покупатель на 10 кв. м площади магазина. Владельцы магазинов и аптек должны придерживаться этих ограничений, а также обеспечить выполнение ранее введенных противоэпидемических мероприятий», — приводит его слова ТАСС.

Также Кличко рассказал, что обратился к правительству с просьбой отменить НДС на коммунальные тарифы в связи с карантином. По словам мэра, на сегодняшний день в Киеве подтверждены 24 случая заражения коронавирусом. Из них 13 человек госпитализированы, остальные 11 — в самоизоляции.

С 11 марта до 3 апреля на Украине действует карантин из-за коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет на проведение массовых собраний более 200 человек, спортивных и культурных мероприятий, которые могут проходить без зрителей. Также прекращено авиасообщение с некоторыми странами.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболело более 351 тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умерли 15 337 человек.