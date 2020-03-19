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В РЖД заявили о приостановке движения поездов с Азербайджаном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Движение поездов между Россией и Азербайджаном прекратится с 20-х чисел марта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на перевозчика Российские железные дороги (РЖД) в четверг, 19 марта.

«По согласованию с ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (Azәrbaycan Dәmir Yolları) и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции временно приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов», — отмечается в сообщении. О возобновлении движения сообщат дополнительно.

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ТАСС со ссылкой на РЖД уточняет, что отменяются поездки, связывающие с Баку Москву, Новороссийск, Махачкалу, Минеральные Воды и Астрахань.

Отмечается, что ранее отменили поезд № 369/370 Баку — Киев, включая беспересадочный вагон сообщением Баку — Днепропетровск.

Ранее в четверг РЖД приостановила пассажирское сообщение между Россией и Эстонией из-за распространения коронавируса SARS-COV-2. За день до этого российский перевозчик отменил большинство поездов в Белоруссию.

С 19 по 29 марта власти Азербайджана ограничили перемещение внутри страны из-за распространения этой инфекции.

12 марта в Азербайджане зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса. Погибла гражданка страны, которая недавно побывала в Иране. Всего в Азербайджане по данным международного статистического агентства Worldometers на 19 марта зафиксировали 44 заразившихся, семь пациентов выздоровели.

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