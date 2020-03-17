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Власти Азербайджана ограничили передвижение по стране из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Aziz Karimov
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Власти Азербайджана из-за распространения коронавируса приняли решение ограничить перемещение внутри страны. Об этом сообщил оперативный штаб республики.

С 19 по 29 марта будет ограничен въезд в Баку, Сумгаит и Абшеронский район. Ограничения коснутся жителей других районов, а также транспортных средств, передает «Интерфакс».

12 марта в Азербайджане зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Умерла женщина, гражданка страны, недавно побывавшая в Иране. Всего в стране на тот момент было 15 инфицированных, в том числе один россиянин.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 12:00 мск 17 марта, в мире заразились более 183 300 человек, вылечились 79 908 пациента, а умерли 7177 человек.

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