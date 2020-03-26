В Подмосковье закроют салоны красоты и ряд магазинов из-за коронавируса

В Подмосковье на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса приостановят работу салонов красоты, соляриев, а также ряда магазинов, за исключением аптек, продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Это следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева, опубликованного на сайте правительства Московской области 26 марта.

«Приостановить с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос», — также говорится в документе.

Ранее об аналогичных мерах заявил мэр столицы Сергей Собянин.

С 26 марта в Москве и области временно закрыты ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, а также городские библиотеки, культурные центры и другие учреждения культурно-досугового типа.

Пожилым людям и гражданам с с хроническими заболеваниями предписано соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля. Для компенсации возможных допрасходов им будет предоставлена разовая материальная помощь.

По состоянию на 25 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

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