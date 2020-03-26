В США ребенок 16 часов пробыл с трупом зараженной коронавирусом матери

В США ребенок 16 часов провел рядом с телом матери, зараженной коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил телеканал WGXA.

Женщину, которая работала врачом, была обнаружена мертвой в ее доме в штате Вирджиния. Медицинская экспертиза показала, что она была заражена COVID-19.

Следствие установило, что 42-летняя женщина скончалась примерно за 12–16 часов до обнаружения ее трупа, пишет «Москва 24». Все это время с ней в доме находился ребенок, которому 4-5 лет.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тыс. человек, свыше 18 тыс. скончались. В США эпидемиологическая обстановка остается одной из самых тяжелых. 22 марта сообщалось, что США вышли на третье место в мире после Китая и Италии по числу подтвержденных случаев коронавируса СOVID-19.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса в мире. По данным Worldometers на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 471,7 тыс. случаев заболевания, скончались 21,2 тыс. человек, вылечились более 114,7 тыс. пациентов.

По состоянию на 26 марта, в России диагностировали 840 случаев заболевания COVID-19. Два человека в Москве скончались. Ими стали пациенты 88 и 73 лет, у которых были сопутствующие патологии.

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