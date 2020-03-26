Эпидемиолог заявил о подготовке к взрывному распространению COVID-19 в РФ

Россия готовится к «взрывному» распространению коронавируса на территории страны «по типу ядерной реакции» из-за роста числа пациентов. Об этом заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев 26 марта.

Эксперт напомнил, что накануне за сутки подтвердились 163 новых случая заболевания COVID-19. В дальнейшем он допустил заражение коронавирусом «огромного количества людей».

«Сначала мы видели арифметическое добавление количества заболевших, а сейчас оно, по сути, геометрическое. Поэтому на всех территориях, в том числе и в Москве, сейчас готовятся новые стационары, новые койки. Их стараются оборудовать по последним требованиям. И всё это должно помочь», — цитирует его «РИА Новости».

Малышев подчеркнул, что в подобных условиях важно «не растеряться» и оказывать помощь нуждающимся в ней.

Накануне председатель правительства Михаил Мишустин поручил подготовить региональные больницы к развертыванию дополнительных мест в случае необходимости. В ряде субъектов РФ будут построены дополнительные инфекционные боксы.

В Москве 23 марта в семи городских клинических больницах (ГКБ) открылись отделения для граждан с подозрением на коронавирус. Власти готовы в ближайшее время развернуть еще 10 корпусов. Кроме того, в «новой Москве» строится инфекционный центр, который станет дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ № 1.

В подмосковных больницах в ближайшее время создадут 1,2 тыс. дополнительных мест, не менее пяти медцентров получат новые аппараты ИВЛ.

По состоянию на 26 марта, в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19. 29 пациентов вылечились. Два человека в столице скончались. Ими стали пациенты 88 и 73 лет, у которых были сопутствующие патологии.

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Вспышка заболевания COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 471,7 тыс. случаев заболевания, скончались 21,2 тыс. человек, вылечились более 114,7 тыс. пациентов.