Башкирские чиновники сдадут тест на коронавирус

Глава Башкирии Радий Хабиров изъявил желание сдать тест на коронавирус и поручил всем членам госаппарата региона провериться на инфекцию. Об этом он заявил в четверг, 26 марта, на совещании по вопросам профилактики и снижения рисков завоза и распространения в регионе заболевания COVID-19.

«Управленческий аппарат у нас довольно интенсивно работает. Я предлагаю и очень рекомендую всем членам правительства и главам муниципалитетов сдать тест. Потому что активнее нас с людьми сейчас никто не общается. Я первый сегодня сдам тест» — сказал Хабиров.

Ввиду отсутствия достаточного количества тест-систем провериться все чиновники смогут после 30 марта.

На данный момент в регионе подтверждено четыре случая заболевания новым типом коронавируса. В ближайшие дни в Башкирии планируют создать три дополнительные лаборатории для проведения анализов на инфекцию.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 471 тыс. случаев заболевания, скончались 21,2 тыс. человек, вылечились более 114 тыс. пациентов.

В России к 25 марта выявили 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. В Москве умерли два пациента.

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