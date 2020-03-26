Регионам рекомендовали приостановить работу ТРЦ и кинотеатров

Субъектам Российской Федерации рекомендовано приостановить работу ТРЦ, кинотеатров и запретить курение кальянов в общественных местах из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение в четверг, 26 марта, выпустило правительство РФ.

«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации временно приостановить: проведение <...> досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий», — говорится в документе.

Кроме того, федеральные власти рекомендуют запретить допуск людей в здания и сооружения, где проходят различные развлекательные мероприятия. Это, прежде всего, касается кинозалов, ночных клубов, детских игровых комнат и прочих заведений.

Отдельной строкой идут рекомендации о введении запрета на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

Впервые рекомендации о временном закрытии кинотеатров, ночных клубов и развлекательных центров прозвучали 24 марта по итогам совещания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии реальной картины по распространению коронавирусной инфекции в регионах. Столичный градоначальник обратил внимание властей субъектов на то, что нужно готовиться к большим проблемам из-за развития ситуации с коронавирусом.

23 марта премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Росздравнадзору проверить готовность регионов к развертыванию дополнительных мест в больницах.

Вспышка заболевания COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometers на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 468 тыс. случаев заболевания, скончались 21,1 тыс. человек, вылечились более 113 тыс. пациентов.

25 марта в России выявили 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. В Москве умерли два пациента.

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