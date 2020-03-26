Карантин без ПМЖ: десятки тысяч бездомных остались наедине с коронавирусом

Более 64 тыс. человек в России не могут остаться дома во время пандемии нового типа коронавируса. Самоизолироваться им негде, так как у них нет определенного места жительства. Бездомные в условиях распространения COVID-19 оказались еще одной уязвимой категорией населения. Стране пора перенять практику «европейских отелей для бездомных» и выделить отдельные помещения под карантин для них, считают чиновники. Однако и за границей эти люди не стали чувствовать себя более защищенными — в специальные центры невозможно попасть, если нет симптомов, а полицейские штрафуют за нарушение приказа самоизолироваться.

Не проблема

— Теперь все в масках ходят, боятся, — объясняет своему спутнику молодой человек, которого я из-за длинных волос и бороды сначала приняла за служителя храма. — Я маску не беру, у меня паники нет , — это он уже мне.

Парня зовут Алексей Майков (имя изменено по просьбе героя), и он вместе с другими бездомными ждет своей очереди в «Ангар спасения» православной службы «Милосердие», чтобы поесть и погреться.

— Сейчас в связи с обстановкой и требованиями Роспотребназдора мы пропускаем маленькими группами, чтобы внутри было не больше 20-30 человек одновременно, остальным приходиться ждать своей очереди , — объясняет руководитель «Ангара спасения» Роман Скоросов. — Раньше было примерно по 60 человек. В день через нас проходят около 100-150 бездомных.

Внутри палатки сидят трое волонтеров в одноразовых халатах, масках и резиновых перчатках. Они заваривают для подопечных пюре быстрого приготовления.

— В палатке стоит общий антисептик. У нас есть около 500 масок для раздачи . Это мало, конечно, но, если кто-то просит, то мы выдаем, — говорит Роман Скоросов.

Но бездомные за масками не особенно охотятся. Коронавирус для большинства из них – страшилка, несмотря на разъяснительные беседы.

— Зачем мне маска? Если организм справится, то справится. Я не боюсь, — говорит один из посетителей «Ангара».

— Я слышал, от него водка лечит, — добавляет другой.

— Это не первый в мире коронавирус. Да и не самая наша большая проблема, — вставляет Алексей, которого я встретила первым.

Бездомных с подозрением на COVID-19 в «Ангаре» с начала распространения инфекции не было: всех, кто чувствует себя плохо, отправляют к местному фельдшеру.

— На время обострения эпидемической ситуации к нашему медику, оказывающему доврачебную помощь, мы подключили волонтера с медобразованием. При жалобах на недомогание человека осматривают и при необходимости вызывают скорую, — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Милосердия».

Сейчас проект собирает средства на закупку витаминов и калорийного питания, которое бездомные смогут брать с собой. Таким образом сотрудники надеются укрепить их иммунитет.

— Нельзя сказать, что эта категория населения подвержена COVID-19 в большей или меньшей степени, но несоблюдение правил личной гигиены повышает риск заболевания, — отметил в беседе с «Известиями» доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов.

Право на самоизоляцию

В пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы «Известиям» сообщили, что в городе продолжают работать мобильная служба помощи бездомным «Социальный патруль», а также Центр социальной адаптации (ЦСА) и его филиалы.

— Кроме ежедневного измерения температуры, в центре и его филиалах организован регулярный медосмотр находящихся там людей, производится обеззараживание воздуха и ежедневная дезинфицирующая уборка, — пояснили в пресс-службе. — Подопечным выдаются антисептики для обработки рук, им постоянно напоминают о профилактических мерах.

Бригады «Социального патруля» интересуются самочувствием каждого, с кем им приходится вступать в контакт. В пунктах оказания срочной социальной помощи и в мобильных точках на привокзальных площадях у бездомных измеряют температуру.

— Мы предложили развернуть в двух столицах дополнительные временные пункты обогрева , где бездомные люди могли бы находиться на допустимом друг от друга расстоянии под присмотром врачей, — рассказала «Известиям» директор московского филиала благотворительной организации «Ночлежка» Дарья Байбакова.



По мнению члена комитета Госдумы по здравоохранению Бориса Менделевича, соответствующим ведомствам стоит проработать отдельный план по защите бездомных от коронавируса, ведь у них нет возможности пересидеть это время дома.

— Возможно, следует отвести под самоизоляцию этих граждан какие-то отдельные приюты, центры, — сказал он «Известиям».

Однако обеспечить условия для всех бездомных невозможно — их слишком много. Согласно последней масштабной переписи населения, их число в нашей стране превышает 64 тыс. человек.

«Известия» спросили Роспотребнадзор, Минтруд и Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса о том, будут ли введены дополнительные меры в отношении этой категории граждан.

Отель для бездомных

Европейские бездомные тоже не носят с собой антисептики. Им невозможно сократить социальные контакты и негде «самоизолироваться». Правительства многих стран уже продлило так называемые «зимние кампании» (когда бездомным разрешают ночевать в общественных местах) вплоть до конца мая. Но из-за пандемии многие приюты объявили о закрытии, социальные работники сидят на карантине.

По данным из благотворительного сектора, в ночлежках и приютах Великобритании проживает около 40 тыс. человек. На улицах остается спать еще 5 тыс. Уже 23 марта правительство должно было определить стратегию защиты бездомных . Как отметили в газете «Guardian», страна будет следовать примеру Калифорнии, где пустующие отели решили превратить в помещения для «самоизоляции» таких людей. Британские эксперты подчеркнули, что содержание в специализированных приютах огромного количества бездомных гораздо менее эффективно. Из-за нехватки мест растет шанс заражения сразу большого количества людей.

В Германии есть планы по эксплуатации спортивных залов и отелей с теми же целями . В Вессенбурге (в Баварии) планируют использовать студенческое общежитие для бездомных на карантине. Федеральное сообщество по оказанию жилищной помощи предлагает даже приостановить выселение людей, которые не могут оплатить аренду жилья. Под хэштэгом #LeaveNoOneBehind («Не оставить никого в стороне») запущена петиция, которая требует допустить людей в сложной ситуации до системы здравоохранения.

Благотворительные организации Франции сообщили, что полиция штрафует бездомных за нарушение правительственного приказа о необходимости самоизолироваться в связи с коронавирусом на сумму от €38 до €135 . В ближайшие несколько дней в стране должны открыться «центры самоизоляции для бездомных с COVID-19». Власти уже выбрали более 80 объектов на 2875 мест. Но, как отмечают представители благотворительных организаций, эти меры не помогут бездомным без симптомов.

— Людям, которые инфицированы, но не находятся в критическом состоянии, чтобы попасть в больницу, должны быть предоставлены помещения, где они могут получать медпомощь , — заявила «Известиям» пресс-секретарь европейской федерации национальных организаций, работающих с бездомными, FEANTSA Лаура Раман.

Для бездомных Рима последней надеждой стали сотрудники «Красного креста», которые раздают им еду. Из-за коронавируса закрыт не только Кафедральный собор, но и столовые.

Ситуация в Испании почти такая же. У храмов продолжают скапливаться люди, которым некуда идти на карантин . Многие организации, где они раньше могли получить помощь, закрыты из-за эпидемии. Единственное, что остается в силах соцслужб — раздавать упакованные продукты питания нуждающимся.

Согласно исследованию Национального альянса по борьбе с бездомностью в США, более 3 тыс. человек умрут, если не будут приняты срочные меры по их поддержке в условиях пандемии.

— Ситуация сегодня показывает, что бездомность — ключевая проблема, когда речь идет о здравоохранении, — заявила «Известиям» Лаура Раман.

По мнению сотрудников FEANTSA, бездомных должны тестировать на коронавирус, предоставлять доступ к услугам здравоохранения, наблюдать и помещать в специальные места для «карантина».