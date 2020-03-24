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В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Правительство России поручило закрыть все кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте российского правительства во вторник, 24 марта.

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Решение приняли в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России. Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».

Кроме того, предлагается запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

Следить за выполнением соответствующего распоряжения правительства будет Роспотребнадзор. Еще ведомство вместе с Минздравом и Фондом социального страхования изучит, можно ли переоборудовать действующие лечебно-реабилитационные центры и санатории для содержания там людей, которые заболели новым коронавирусом.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 398 тыс. случаев заболевания, скончались более 17 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

Для предотвращения распространения инфекции на территории России власти страны ввели экстренные меры, в частности, ограничив авиасообщение со всеми государствами мира. Мера не затрагивает полеты из Москвы в иностранные столицы. Также временно прекращена выдача виз иностранцам, ограничен въезд в страну для них.

коронавирус

Кроме того, в российских регионах России действует режим повышенной готовности. Ограничено проведение массовых мероприятий, жителям рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, работодатели должны не допускать на рабочее место сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Школы и вузы перевели на дистанционный режим обучения. В правительстве допустили ужесточение профилактических мер.

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