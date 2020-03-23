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Мишустин поручил оценить готовность больниц в регионах к COVID-19

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Росздравнадзору проверить готовность регионов к развертыванию дополнительных мест в больницах. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает «Интерфакс».

«Мы сформулировали поручение Росздравнадзора для того, чтобы мы могли предоставлять готовые субъекты Федерации [на предмет наличия] необходимого оборудования, а также на все ситуации, связанные с развертыванием дополнительных койко-мест на инфекционных отделениях», — заявил Мишустин на координационным совете по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что в данной ситуации нужно будет реагировать в ежедневном режиме.

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Ранее в этот же день стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство получит 491,7 млрд рублей. Эти деньги пойдут на профилактику, диагностику и лечение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.

22 марта глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российские швейные предприятия начали производить многоразовые медицинские маски.

В тот же день правительство России приняло решение построить дополнительные инфекционные боксы в некоторых регионах в связи с распространением коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах.

Инфографика

По данным ВОЗ на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 294 тыс. случаев заболевания, скончались 12 944 человека. В России число заразившихся коронавирусом возросло до 438. В Москве количество случаев инфицирования достигло 262.

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