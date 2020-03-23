Водителей автобусов в Башкирии обязали работать в масках

В Башкортостане в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции водителей общественного транспорта обязали работать в медицинских масках. Об этом стало известно 22 марта на ежедневном брифинге минздрава республики.

Носить маски водители должны начать уже с 23 марта. При этом в Роспотребнадзоре признают, что, даже несмотря на завоз партий масок в госаптеки, в республике наблюдается острая нехватка этих средств защиты, пишет «МедиаКорСеть».

23 марта в пресс-службе Минобороны России сообщили, что самолет Ан-124 Военно-космических сил (ВКС) России доставил 25,5 млн индивидуальных защитных масок из Китая. Маски были доставлены на аэродром Чкаловский.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. По данным ВОЗ на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 294 тыс. случаев заболевания, скончались 12 944 человека.

По последним данным, в России диагностировано 438 случаев заболевания COVID-19, из них 71 — за последние сутки. В Москве коронавирус подтвердился у 262 граждан. 17 человек вылечились. Случаев летального исхода нет.