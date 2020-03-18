В Москве проходит дезинфекция общественного транспорта

Транспортные службы Москвы показали, как проходит дезинфекция. В метро, все поверхности, с которыми контактируют пассажиры, обрабатывают наиболее часто — каждые 1,5-2 часа. Дезинфекция проходит на авто - и железнодорожных вокзалах. Отдельное внимание к сотрудникам транспорта. Перед каждой поездкой медконтроль, сотрудникам выдают антисептики. Без внимания ничто не останется — ни турникеты, ни станции, ни терминалы оплаты.