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В Москве проходит дезинфекция общественного транспорта

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Транспортные службы Москвы показали, как проходит дезинфекция. В метро, все поверхности, с которыми контактируют пассажиры, обрабатывают наиболее часто — каждые 1,5-2 часа. Дезинфекция проходит на авто - и железнодорожных вокзалах. Отдельное внимание к сотрудникам транспорта. Перед каждой поездкой медконтроль, сотрудникам выдают антисептики. Без внимания ничто не останется — ни турникеты, ни станции, ни терминалы оплаты.

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