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Регионы переходят на режим повышенной готовности

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В Якутии ввели режим повышенной готовности. Запрещены мероприятия с участием свыше 50 человек. Цель — минимизировать риск заражения коронавирусом. На дистанционное обучение перевели 19 тыс. студентов Северо-Восточного университета. Липецкие школьники перешли на электронное обучение. В классах проводят дезинфекцию, антибактериальным раствором обрабатывают все поверхности. Введен особый график проветривания помещений. У учителей и всего персонала на входе проверяют температуру. Школы закрыли на карантин и в Ульяновской области. Работу организуют так, чтобы не нарушить учебный процесс. Образовательные учреждения Кузбасса готовы работать удаленно. В регионе создали штаб для помощи с дистанционным обучением. Детские сады перевели в режим свободного посещения. Глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что дистанционное обучение временно.

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