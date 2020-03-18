Регионы переходят на режим повышенной готовности

В Якутии ввели режим повышенной готовности. Запрещены мероприятия с участием свыше 50 человек. Цель — минимизировать риск заражения коронавирусом. На дистанционное обучение перевели 19 тыс. студентов Северо-Восточного университета. Липецкие школьники перешли на электронное обучение. В классах проводят дезинфекцию, антибактериальным раствором обрабатывают все поверхности. Введен особый график проветривания помещений. У учителей и всего персонала на входе проверяют температуру. Школы закрыли на карантин и в Ульяновской области. Работу организуют так, чтобы не нарушить учебный процесс. Образовательные учреждения Кузбасса готовы работать удаленно. В регионе создали штаб для помощи с дистанционным обучением. Детские сады перевели в режим свободного посещения. Глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что дистанционное обучение временно.