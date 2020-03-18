Россияне не могут вернуться в Россию из-за границы

Около тысячи россиян не могут уехать из Черногории, они застряли в городе Тиват. Аэропорты в стране закрыты до 30 марта. Туристы пытаются вернуться в отели, но принимают их не везде, многие гостиницы закрылись на карантин и вновь заселить своих недавних постояльцев не могут. Перевозчики утверждают, что правительство Черногории выдвигает условия взамен на разрешение на эвакуацию. 50 граждан этой страны просят доставить из Москвы в Тиват без билетов. Авиакомпании обратились за помощью к Росавиации и МИДу. В ведомствах заверяют, что делают всё возможное, чтобы скорее вернуть соотечественников домой.

Не могут улететь из Перу около 60 наших соотечественников. Границы закрыты, отели и хостелы перестают работать — найти место, чтобы переночевать, не так просто. В посольстве туристам советуют выбираться через Мексику и Кубу. Также дипломаты ждут известий от россиян в Германии. Путешественников просят заявить о себе в консульство, если они оказались в сложной ситуации. Гражданам РФ рекомендуют в ближайшее время вернуться домой. Сообщение между Москвой и Берлином продолжает осуществлять компания «Аэрофлот».