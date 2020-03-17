16% компаний разрешили сотрудникам работать удаленно

Лишь 16% компаний отпустили сотрудников на удаленную работу — такой результат дал опрос популярного сервиса по поиску работы. 80% работодателей не может обеспечить необходимые для этого условия. Каждый третий офис игнорирует профилактические меры для защиты от инфекции. Только у 11% работников измеряют температуру, примерно столько же сообщили о закупках антисептиков. Как отмечают эксперты, закрытие офисов из-за пандемии — беспрецедентный случай. Проще всего соблюдать карантин IT-корпорациям, интерес к удаленной работе проявляют финансовые организации.