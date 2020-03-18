Московские бригады скорой помощи готовы к пандемии
Московские бригады скорой помощи полностью готовы к работе в условиях распространения коронавируса. На вызов медики едут в спецкостюмах, на лице плотная маска и защитные очки, на ногах бахилы. Все спецсредства используются медиками только один раз.
Московские бригады скорой помощи полностью готовы к работе в условиях распространения коронавируса. На вызов медики едут в спецкостюмах, на лице плотная маска и защитные очки, на ногах бахилы. Все спецсредства используются медиками только один раз.