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Три новые лаборатории для анализов на коронавирус откроют в Башкирии

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В Республике Башкортостан в ближайшие дни планируют создать три дополнительные лаборатории для проведения анализов на коронавирус. Об этом министр здравоохранения республики Максим Забелин сообщил на оперативном совещании в правительстве Башкирии 23 марта.

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«Всего до конца недели таких лабораторий в республике будет семь», — цитирует министра «МедиаКорСеть».

По данным издания, на подготовку медучреждений республики к возможному распространения коронавируса понадобилось 250 млн рублей. Средства были выделены из резервного фонда правительства Башкирии.

24 марта глава республики Радий Хабиров написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что в Башкирии выявлено три случая заболевания коронавирусом SARS-CoV-2. По его словам, двое зараженных вернулись из заграничных поездок, еще один ездил на работу в столицу. Сейчас зараженные госпитализированы, круг их контактов выявляется в соответствии с заданными регламентами, которые были отработаны еще до постановки положительных диагнозов.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 24 марта, в мире заболели более 378 тыс. человек, вылечились более 101 тыс. пациентов, умерли 16 490 человек. В России диагностировано 438 случаев заражения коронавирусом.

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