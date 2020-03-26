В Апатиты и Кировск доставили партию экспресс-тестов для диагностики коронавируса

В города Апатиты и Кировск Мурманской области доставили с производственной площадки в Казани 100 российско-японских экспресс-тестов для диагностики коронавируса. Об этом сообщила российская «Фосагро» 25 марта. Доставка была осуществлена компанией совместно с РФПИ и EMG.

Российско-японские экспресс-тесты позволяют получить результат в течение 30 минут и на сегодняшний день являются самыми быстрыми, точными и мобильными тестами в мире. РФПИ инвестировал в производство этих тестовых систем на российских площадках.

В новых системах применяется метод изотермической молекулярной диагностики, который не уступает в точности применяемой общепринятой технологии ПЦР (полимеразно-цепной реакции). Кроме того, время тестирования сокращается более чем в четыре раза.

К концу недели доставят еще несколько тысяч аналогичных тестов. После этого начнется профилактическое обследование работников Кировского филиала АО «Апатит» (группа «Фосагро») и жителей Кировско-Апатитского района.

«Тестирование ближнего круга общения пациента с подозрениями на коронавирус, предполагаемого нулевого пациента на территории Кировско-Апатитского района, в случае подтверждения диагноза позволит оперативно выявить инфицированных на ранних стадиях заболевания, изолировать их, и снизить риски дальнейшего распространения инфекции по цепной реакции на здоровых людей. И это должно стать первым существенным противоэпидемическим барьером, особенно на критически важных для экономики страны предприятиях, и дать необходимый опыт для повсеместного распространения подобных регламентов», — считает генеральный директор «Фосагро» Андрей Гурьев.

Глава Мурманской обалсти поблагодарил компанию и РФПИ за оперативную доставку тест-систем в Апатиты и Кировск.

Ранее в Апатитах был выявлен пациент, заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19. Предварительный тест показал положительный результат. В настоящий момент пациент ожидает дополнительную проверку.

«Пациент вернулся с отдыха на Кубе и по возвращении был госпитализирован в Апатитско-Кировскую городскую больницу с жалобами на плохое самочувствие», — отмечается в сообщении, поступившем «Известиям».

В связи со сложившейся ситуацией под руководством главы города Апатиты Николая Бовы был собран оперативный штаб, который определил круг лиц, с которыми общался пациент. Все они будут помещены в обсерватор. Кроме того, была проведена санобработка помещений, в которых находился зараженный.

Бова рекомендовал компаниям и организациям города следовать постановлениям главы Мурманской области Андрея Чибиса и решениям оперативного штаба региона. Кроме того, власти города призвали использовать санитарно-эпидемиологический регламент работы, разработанный в Кировском филиале АО «Апатит».

В регламенте предусмотрена организация ежедневного дежурства фельдшеров и специалиста кадровой службы в бюро пропусков предприятия. В частности, сотрудники, вернувшиеся из отпуска, должны заполнить чек-лист, чтобы быть допущенными к работе. Чек-лист направлен на выявление признаков ОРВИ и выяснения места проведения отпуска. В случае если отпуск был проведен за границей, работник компании будет отправлен в самоизоляцию на две недели с момента пересечения границы России.

«В КФ АО «Апатит» уже в течение двух недель приняты беспрецедентные санитарно-эпидемиологические меры: в целях профилактики коронавируса на проходных в структурные подразделения отменено алкотестирование, около 400 работников комбината и дочерне-зависимых обществ переведены на удаленную работу, приняты дополнительные профилактические меры в цеховых столовых и производственных помещениях, организована их обработка дезинфицирующим раствором, установлено оборудование для обеззараживания воздуха, а также санитарной обработки рук», — сообщила компания.